Состоялась премьера анимационного фильма «Олонхо глазами детей»

В Центре культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина прошла торжественная премьера анимационного фильма «Олонхо глазами детей», посвященного якутскому героическому эпосу и мифологии народа саха.
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