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Культуромания

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Состоялась премьера анимационного фильма «Олонхо глазами детей»

Состоялась премьера анимационного фильма «Олонхо глазами детей»

В Центре культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина прошла торжественная премьера анимационного фильма «Олонхо глазами детей», посвященного якутскому героическому эпосу и мифологии народа саха.

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