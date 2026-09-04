СК России направил в суд дело о незаконных азартных играх в Хабаровске

В Хабаровске суд рассмотрит дело 39-летнего жителя Еврейской автономной области, обвиняемого в нелегальной организации азартных игр с использованием 26 автоматов в апреле-июне 2026 года.
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