Умер последний глава КГБ СССР Бакатин, раскрывший США схему подслушивания американцев в Москве

Партийный деятель, скончавшийся на 85-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбищеПоследний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни.
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