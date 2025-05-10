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Косачев: МИД Германии знает, что «Северные потоки» взорвали свои

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации, отметил, что новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не выразил обеспокоенности по поводу повреждения газопроводов «Северный поток».

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