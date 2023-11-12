Sunday Times: в отношениях украинских и западных спецслужб наметился раскол

В отношениях между украинскими и западными спецслужбами заметны охлаждение и напряженность из-за несогласованности действий и опасения, что работа украинской разведки бросит тень на западные разведслужбы.
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