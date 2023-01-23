Миллиардер Усманов объявил об уходе на пенсию

69-летний Алишер Бурханович Усманов, уроженец города Чуст Наманганской области Узбекистана, основатель группы USM (куда входят один из крупнейших горно-металлургических холдингов России "Металлоинвест", компания "Удоканская медь", ПАО "МегаФон", "Аккерманн цемент" и Центр развития перспективных технологий), занимающий седьмое место в списке богатейших российских бизнесменов ($11,5 млрд) попросил освободить его от членства в Бюро правления "профсоюза миллиардеров" - Российского союза промышленников и предпринимателей.