Без диплома, но с деньгами: 10 профессий для мужчин с доходом от 200 000 ₽ в месяц

Эти 10 направлений могут приносить от 200 000 ₽ в месяц. Сварка, бурение, IT-безопасность, B2B-продажи и еще шесть вариантов высокого заработка в 2026 году.
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