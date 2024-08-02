В Скопинском районе ветер свалил старую водонапорную башню

"Не выдержала урагана", - пишут пользователи соцсетей. Башня находилась на улице Абрамовка. Представители администрации района во ВКонтакте сообщили, что водонапорная башня давно не работала, и потому на водоснабжение жителей села это происшествие не влияет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии