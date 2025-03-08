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Царьград

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Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Самарскую область для сотрудничества

Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Самарскую область для сотрудничества

Делегация из Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном прибыла в Самарскую область. Визит направлен на укрепление международного сотрудничества и развитие партнерских отношений между регионами.

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