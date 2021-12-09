«Игра с «Челси» - лучший матч «Зенита» при Семаке, вынося за скобки победу над «Спартаком»: Лига чемпионов - все-таки другой уровень»

«3:3 в матче «Зенита» и «Челси - это было очень круто, - поделился комментатор Георгий Черданцев. - Честно говоря, удивлен, что «Зенит» в декабре сыграл, по-моему, один из лучших матчей российский клубов в Лиге чемпионов.