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«Игра с «Челси» - лучший матч «Зенита» при Семаке, вынося за скобки победу над «Спартаком»: Лига чемпионов - все-таки другой уровень»

«Игра с «Челси» - лучший матч «Зенита» при Семаке, вынося за скобки победу над «Спартаком»: Лига чемпионов - все-таки другой уровень»

«3:3 в матче «Зенита» и «Челси - это было очень круто, - поделился комментатор Георгий Черданцев. - Честно говоря, удивлен, что «Зенит» в декабре сыграл, по-моему, один из лучших матчей российский клубов в Лиге чемпионов.

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