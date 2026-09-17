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Лантратова: семьи с двумя детьми смогут вернуть часть НДФЛ в 2026 году

Лантратова: семьи с двумя детьми смогут вернуть часть НДФЛ в 2026 году

С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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