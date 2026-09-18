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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о нейтральном статусе: «Все было бы по-другому, если бы мы изначально поступили как величайшая спортивная держава, заявив, что не будем выступать без флага и гимна»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал свое отношение к нейтральному статусу у российских спортсменов.

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