Ограничения для пассажиров поездов из Литвы в Калининградскую область: станции Кяна и Кибартай закрыты для высадки Ирэн ОрлонскаяГраждане России, следующие на поездах в Калининградскую область из Литвы, оказались в затруднительном положении, поскольку не смогут выходить на станциях Кяна и Кибартай.