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Кремль сообщил о дронах и работе ПВО перед падением самолета AZAL

Кремль сообщил о дронах и работе ПВО перед падением самолета AZAL

Средства ПВО в Чечне отражали атаку украинских беспилотников, когда азербайджанский лайнер Embraer 190 пытался зайти на посадку в Грозном.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
И что этот УБЛЮДОК алиев хочет...Чтоб дроны спокойно бомбили аэродром???..И наши ПВО им не мешали???
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8 час.
Светлана
Зачем отправили самолёт? Почему не отменили рейс? Не знали об атаке дронов на Чечню? Никто не сообщил? Если план &quot;Ковер&quot;, то вообще все рейсы отменяют. Непонятно.
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5 час.
И ра Вален
СЛИШкои много прощали им КРОкус сасолет военных
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3 час.

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