Кремль сообщил о дронах и работе ПВО перед падением самолета AZAL

И что этот УБЛЮДОК алиев хочет...Чтоб дроны спокойно бомбили аэродром???..И наши ПВО им не мешали???

Светлана

Зачем отправили самолёт? Почему не отменили рейс? Не знали об атаке дронов на Чечню? Никто не сообщил? Если план "Ковер", то вообще все рейсы отменяют. Непонятно.