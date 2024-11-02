БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как Красная Армия освободила Белград

Как Красная Армия освободила Белград

Жительницы Белграда приветствуют своих освободителей — бойцов Красной Армии Общая ситуация К концу сентября 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (УФ), разгромив крупные немецкие группировки на южном крыле советско-германского фронта, открыли себе путь к столицам Венгрии и Австрии — на Будапешт и Вену, вышли к границе Югославии.

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