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Орловские новости

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Детский сад №98 в Орле возобновил работу после атаки БПЛА

Детский сад №98 в Орле возобновил работу после атаки БПЛА

Детский сад отремонтировали за неделю: заменили окна, восстановили потолки, светильники, линолеум и двери, привели в порядок фасад и территорию.

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