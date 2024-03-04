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Старая гвардия «Вагнера» возвращается на фронт

Старая гвардия «Вагнера» возвращается на фронт

Это костяк военной компании, который не раз доказал свою эффективность в бою.Бойцы ЧВК «Вагнер» поблагодарили сенатора от Запорожской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и основателя бригады «Царские волки» Дмитрия Рогозина за возможность вернуться на передовую.

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