❗️Спасатели завершили разбор завалов обрушившегося дома в Краснодоне ЛНР: погибли трое Из-под обломков извлекли тела мужчины и двух женщин.
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❗️Спасатели завершили разбор завалов обрушившегося дома в Краснодоне ЛНР: погибли трое Из-под обломков извлекли тела мужчины и двух женщин.
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