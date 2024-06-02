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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Самый удачный способ заготовить болгарский перец на зиму. Упругий, пикантный и очень ароматный!

Зимой так и хочется открыть баночку с ароматным болгарским перцем и вспомнить лето. Маринованный перец наряду с хрустящими огурчиками и пикантными помидорами занимает почетное место среди заготовок впрок.

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