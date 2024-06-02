Самый удачный способ заготовить болгарский перец на зиму. Упругий, пикантный и очень ароматный!

Зимой так и хочется открыть баночку с ароматным болгарским перцем и вспомнить лето. Маринованный перец наряду с хрустящими огурчиками и пикантными помидорами занимает почетное место среди заготовок впрок.
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