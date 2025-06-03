Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции. Эпицентр был в 10 км от Мармариса. Погибла 14-летняя девочка, которую госпитализировали после панической атаки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции. Эпицентр был в 10 км от Мармариса. Погибла 14-летняя девочка, которую госпитализировали после панической атаки.
Свежие комментарии