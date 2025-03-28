Sanfall Interactive показала новый трейлер Clair Obscur: Expedition 33 – он посвящен чаровнице Лу...

Sanfall Interactive показала новый трейлер Clair Obscur: Expedition 33 – он посвящен чаровнице ЛунСтудия Sanfall Interactive представила новый трейлер своей предстоящей пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33, который посвящен одному из персонажей игры.
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