Двое казанцев пойдут под суд за мошенничество с использованием сим-бокса

Двоих казанцев обвиняют в мошенничестве, а также незаконном использовании сим-бокса. Как рассказали в прокуратуре РТ, с 1-го по 12 декабря 2025 года двое мужчин арендовывали квартиры и размещали в них сим-боксы.
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