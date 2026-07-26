ВС РФ поразили заводы по производству дронов "Коса", "Штык" и "Скаут" в Киеве

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские военнослужащие ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности в Киеве, производящим дроны, в том числе "Коса", "Штык" и "Скаут".
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