МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск в Ленинградской области, сообщает пресс-служба кабмина.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии