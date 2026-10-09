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Регионы России

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Никита Кучеров вошел в топ-50 НХЛ по матчам с двумя и более очками

Никита Кучеров вошел в топ-50 НХЛ по матчам с двумя и более очками

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на 50-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей, в которых он набрал два и более очков, сообщила пресс-служба лиги.

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