Никита Кучеров вошел в топ-50 НХЛ по матчам с двумя и более очками

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на 50-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей, в которых он набрал два и более очков, сообщила пресс-служба лиги.
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