Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку по факту незаконного захвата здания колхоза "Красный труженик"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку информации о нарушениях прав работников рыболовецкой артели "Колхоз Красный труженик" после того, как был показан сюжет о незаконном проникновении вооруженных лиц на территорию колхоза и опечатке складских помещений на федеральном канале.