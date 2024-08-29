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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку по факту незаконного захвата здания колхоза "Красный труженик"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку по факту незаконного захвата здания колхоза "Красный труженик"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку информации о нарушениях прав работников рыболовецкой артели "Колхоз Красный труженик" после того, как был показан сюжет о незаконном проникновении вооруженных лиц на территорию колхоза и опечатке складских помещений на федеральном канале.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хм.. опять , чтобы соблюсти хотя-бы видимость соблюдения Закона, пришлось привлекать Бастрыкина. А местная полицейская шантропа почему бездействовала. Почему вооруженные бандиты не привлекли внимания местных полицаев? Или там криминал и полиция-это одни и те-же лица?
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