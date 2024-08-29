Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку по факту незаконного захвата здания колхоза "Красный труженик"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил под контроль проверку информации о нарушениях прав работников рыболовецкой артели "Колхоз Красный труженик" после того, как был показан сюжет о незаконном проникновении вооруженных лиц на территорию колхоза и опечатке складских помещений на федеральном канале.
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