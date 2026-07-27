IX Конференция ФИНФИН 2026 «От финансовой грамотности к финансовой культуре: навыки, установки, ценности»

В сентябре 2026 года Ассоциация развития финансовой грамотности совместно с Ассоциацией НАУМИР проводет IX Конференцию ФИНФИН 2026 «От финансовой грамотности к финансовой культуре: навыки, установки, ценности».
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