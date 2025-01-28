Трамп поручил представить план развертывания системы «Железный купол Америки»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал поручение шефу Пентагона Питу Хегсету в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы противоракетной обороны «Железный купол Америки».
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