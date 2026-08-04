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Татар-информ

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В Казани стартовал IV Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей

В Казани стартовал IV Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей

В Казани открылся IV Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Участие принимают около 100 педагогов из 89 регионов России – учителя, советники директоров по воспитанию и педагоги-организаторы, ведущие просветительские блоги.

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