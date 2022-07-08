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Русским людям харкнули в лицо: Скандал с "Би-2" на Суперкубке России получил продолжение

Русским людям харкнули в лицо: Скандал с "Би-2" на Суперкубке России получил продолжение

Лева и Шура зажгут на церемонии закрытия 9 июля в Санкт-Петербурге! – столь восторженно сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) о том, что хедлайнерами на церемонии закрытия Суперкубка России по футболу станет группа "Би-2".

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