Русским людям харкнули в лицо: Скандал с "Би-2" на Суперкубке России получил продолжение

Лева и Шура зажгут на церемонии закрытия 9 июля в Санкт-Петербурге! – столь восторженно сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) о том, что хедлайнерами на церемонии закрытия Суперкубка России по футболу станет группа "Би-2".