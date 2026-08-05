Молния убила футболиста прямо во время матча в Таиланде. Несмотря на попытки партнёров и врачей, спасти 24-летнего футболиста не удалось.
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Молния убила футболиста прямо во время матча в Таиланде. Несмотря на попытки партнёров и врачей, спасти 24-летнего футболиста не удалось.
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