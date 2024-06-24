Окладны минималь түләү күләменнән түбән билгеләүне тыю турындагы проект тәкъдим ителде

ЛДПР партиясе лидеры Леонид Слуцкий җитәкчелегендә депутатлар Дәүләт Думасына закон проектын керттеләр, анда хезмәткәргә хезмәт өчен түләүнең минималь күләменнән (МРОТ) түбәнрәк оклад билгеләүне тыярга тәкъдим ителә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии