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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Окладны минималь түләү күләменнән түбән билгеләүне тыю турындагы проект тәкъдим ителде

ЛДПР партиясе лидеры Леонид Слуцкий җитәкчелегендә депутатлар Дәүләт Думасына закон проектын керттеләр, анда хезмәткәргә хезмәт өчен түләүнең минималь күләменнән (МРОТ) түбәнрәк оклад билгеләүне тыярга тәкъдим ителә.

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