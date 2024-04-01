У Рона и Гермионы из зоопарка появились дети

В екатеринбургском зоопарке появились два симпатичных малыша – дети игрунков Жоффруа. Как сообщили в зоопарке, пол двойняшек пока не определен – пока они такие маленькие, что родители никого близко к ним не подпускают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии