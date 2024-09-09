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Воронежские новости

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Воронежцы смогут увидеть плантацию гигантского борщевика уже в следующем году

Воронежцы смогут увидеть плантацию гигантского борщевика уже в следующем году

На данный момент семена огромного растения осыпаются. Но воронежцев «порадовали», отметив, что они смогут наблюдать за борщевиком и в следующем году, так как новые растения тянутся к солнечному свету, а семена несрубленных гигантов падают на плодородные земли.

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