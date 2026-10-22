Индия с 2022 года увеличила поставки боеприпасов (артиллерийских снарядов и миномётных мин), ракетного топлива и взрывчатых веществ в Европу более чем на 1600%, продав продукции на сумму не менее $872 млн.
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И какой наш будет ОТВЕТ? Или утремся???!
Друзья друзьями,а деньги в розь.
Наше руководство видит во всех обнимашках дружбу народов, надо не обниматься , а в зубы бить, они только это понимают как дружбу!
Хотят выглядеть праведниками, а наживаются неправедными способами. Лучше бы почаще глядели на картину, где англичане их к пушкам привязывали.
Муди это хитрожопый шакал, ему предать, как плюнуть!