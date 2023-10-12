РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» обрушили удар на противника в зоне СВО

Расчет РСЗО «Ураган» на дежурстве постоянно - боевая задача может поступить в любой момент. Когда она приходит, звучит команда, и ребята выезжают в поле, Занимают лучшую позицию и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня.
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