Продолжение поста «Фото с сельскохозяйственной выставки в Краснодаре»

Хорошо, что я думаю о больших тракторах? Есть также более мелкие, используемые в садоводстве. Это колесная версия Это гусеница Трактор с фронтальным погрузчиком выглядывает из-за еще одного малыша Оборотный плуг на любой вкус и размер.
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