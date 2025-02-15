В Марий Эл полицейские и общественники приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных выводу войск из Афганистана

В День памяти воинов-интернационалистов руководство Администрации г. Йошкар-Олы, сотрудники полиции, ветераны, общественники и слушатели Центра профессиональной подготовки МВД по Республике Марий Эл возложили цветы к Мемориалу павшим в локальных войнах в Центральном парке культуры.