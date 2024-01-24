Эксперты: Проект Кодекса об организации и функционировании парламента имеет недостатки

Проект Кодекса об организации и функционировании Парламента Республики Молдова унифицирует все правовые нормы, касающиеся законодательной процедуры, организации, функционирования законодательного органа и Секретариата Парламента, и обеспечивает большую ясность, принимая во внимание парламентские нормы и судебную практику Конституционного суда.