Эксперты: Проект Кодекса об организации и функционировании парламента имеет недостатки

Проект Кодекса об организации и функционировании Парламента Республики Молдова унифицирует все правовые нормы, касающиеся законодательной процедуры, организации, функционирования законодательного органа и Секретариата Парламента, и обеспечивает большую ясность, принимая во внимание парламентские нормы и судебную практику Конституционного суда.
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