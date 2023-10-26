Единороссы поддержали КПРФ ЯНАО в вопросе о закрытии молочных кухонь

На заседании заксобрания ЯНАО 26 ноября лидер КПРФ Елена Кукушкина озвучила информацию о закрытии молочной кухни в Салехарде и Лабытнанги, ее поддержал вице-спикер Виктор Казарин, который сообщил о проработке данного вопроса с производителями.