Единороссы поддержали КПРФ ЯНАО в вопросе о закрытии молочных кухонь

На заседании заксобрания ЯНАО 26 ноября лидер КПРФ Елена Кукушкина озвучила информацию о закрытии молочной кухни в Салехарде и Лабытнанги, ее поддержал вице-спикер Виктор Казарин, который сообщил о проработке данного вопроса с производителями.
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