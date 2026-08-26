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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Клепикова: «Личная медаль ЧЕ придала мне уверенность и ощущение того, что я могу со всеми бороться»

Российская пловчиха Дарья Клепикова считает, что личная медаль чемпионата Европы-2026 стала для нее полезной.

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