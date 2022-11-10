В Иране сообщили о разработке первой отечественной гиперзвуковой баллистической ракеты

Иран смог разработать первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, информацию подтвердил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Амирали Хаджизаде.
Иран смог разработать первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету, информацию подтвердил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Амирали Хаджизаде.
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