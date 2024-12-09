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Суд оштрафовал петербурженку за оскорбление бывшего мужа в интернете

Суд оштрафовал петербурженку за оскорбление бывшего мужа в интернете

В Санкт-Петербурге Кировский суд оштрафовал жительницу города на 10 тыс. рублей. Причиной штрафа стало то, что женщина оскорбляла своего бывшего мужа в интернете, сообщила пресс-служба судов северной столицы.

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