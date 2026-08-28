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Мировое обозрение

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«Новых идей нет». Кремль объявил о «глубокой паузе» в переговорах по Украине

«Новых идей нет». Кремль объявил о «глубокой паузе» в переговорах по Украине

Кремль официально зафиксировал: диалог с Киевом не просто буксует — он остановлен. Дмитрий Песков назвал состояние переговорного процесса «глубоко на паузе».

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