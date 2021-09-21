Кстати бабушек — в Бужаниново насиловали регулярно. Еще до того как там появились гастарбайтеры

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКстати бабушек — в Бужаниново насиловали регулярно. Еще до того как там появились гастарбайтерыавтор - Школа экзорцистов Про село Бужаниново у меня сильное чутьё и я чувствую, что автор НЕ ВРЁТ.Вернуться к статье2913НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный КоммунистНадежда Андреева !!! прекращай делать ми нет сатане !!!Татьяна Бушмелева"Верю-не верю" - это не для анализа фактов. Но как версия для проверки вполне подходящая. Если реальный преступник остался в стороне, без наказания, да ещё и не в первый раз, то однозначно будут ещё жертвы.Геннадий БережновСколько людей столько и мнений. А вот эти гастарбайтеры на виду и на слуху и это основа для обвинения.Куклин ВладимирКАк всё просто. Оказывается бабушек там насиловали давно на на постоянной основе. Там что бабушки притон создали для насильников спецом. Значит надо "РАЗБИРАТЬСЯ" с этим "РАЗВРАТНЫМ" поселением всех их наказать за совращение гастарбайтеров.Виктор ГоршковБеда россии- это не выполнение своих прямых обязанностей ни во властных структурах,ни в силовых ведомостях. Закон должен быть превыше всего для всех без исключения и начинать надо с Генеральной прокуратуры и Верховного суда. А их при несоблюдения своих обязанностей президент должен принимать меры воздействия немедленно и жестко иначе он не гарант конституции,т.е. НАРОДА.WWaleryАвтор, тебя надо сдать скинхедам - для привития тебе патриотизма... или в шею на Запад тебя...WWaleryАвтор - за свой базар ответ держать сможешь или ты сплетни собираешь и тем живешь?ПРОСТО ВАЛЕРИЙТолько пить, не работая, вряд ли получится. Бесплатно и са могона не сделаешь. Может эта статейка - заказ? Перекинуть с больной головы на здоровую? У нас, в Электростали, например, я знаю место, густо заселенное гастерами, куда и полиция старается не заглядывать. Там - свои порядки, своя власть.Daddy BoЧрезвычайно мерзкая статья, совершенно безосновательно и бездокащательно пытающаяся повернуть ход дела и заменить пойманных подозреваемых на непонятно каких, но не пойманных. Причём, делает их по национальному какому-то принципу, демонизируя местных и лепя чуть не святых из пришлых.WWaleryЗаказная статья.Boris MaxАвтор, где хоть одна ссылка на уголовное дело и факты по раннем изнасилований бабушек? автор ПРОВОКАТОР!Лариса ЕгороваЗаказная статья.галинаГрязная статейка! Взял и облил всех грязью, кроме мигрантов, они же "святые"! Ни совести, ни чести!Strannik WeidНикто не доказал, что женщину убили гастеры. Но волна поднялась моментально. Почему никто не озвучивает версию, что ее не убили местные. Такое уже бывало и не раз в истории. Но некоторым людям очень нужна волна против гастеров. Создаётся впечатление, что кто то за этим стоит.TFTatyana FedotovaПрежде, чем обвинить кого то, нужно провести тщательное расследование. Пока не доказано- не виноват. А так можно до чего угодно договориться. Стыдно будет, да поздно. Осадок и обида останется. Поэтому, сначала молча и честно надо расследовать, а потом уже предъявить все доказательства, чтобы люди узнали правду.ПРОСТО ВАЛЕРИЙВозможно, если бы Вы жили, к примеру, в новостройке, построенной гастерами, вложив в квартиру кучу денег, или, что ещё хуже, повесили себе на шею ярмо на пол-жизни в виде ипотеки, - ответ на свой вопрос знали бы сами.Куклин ВладимирДумаю, "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ" так и сделают, ты прав.Strannik WeidСовершенно правильноStrannik WeidЗнаете мой дом строили гастеры. Быстро и качественно. А вот баню строили местные. При чем строительство заняло одинаковое время. Местных постоянно искал. То с похмелья, то дела по дому, то гвоздей не хватает, хотя купил столько, что баня железной должна быть.ПРОСТО ВАЛЕРИЙИзвините, вынужден не поверить на слово, в сфере недвижимости я работаю с 2005 года. Ни один дом построенный в этот промежуток не был принят в установленное, и ни один дом не имел серьезных недоделок и других строительных косяков.Пожалуйста, сообщите почтовый адрес Вашего дома, я проверю Ваше заявление о сроках постройки и качестве строительных работ. Баня меня не интересует. Не тех наняли . А обо всех, наших строителях по паре дешёвых алкашей за три копейки, судить не стоит.Strannik WeidЯ говорю о своём доме. Это раз. Регион от региона отличаются в разы.Strannik WeidПо паре гастеров уродов судить тем более не надо. Они достаточно профессиональны и работящие. А с нашими работягами я сталкиваюсь постоянно. При чем не только со строителями. Ещё раз повторю, дом частный не коммунальный. На моем личном участке и сроков официально никто не устанавливал. Так что вряд ли Вы что то сможете установить.Ирина МатвееваУ нас, в соседней квартире, делали ремонт гастарбайтеры. В том числе меняли и батареи. Вчера , вечером, в доме делали пробный пуск отопления. Все батареи потекли.Alexandr PКак-то афтар совсем не уделителен, тем более он своей мерзкой статейке указывает, что в 90-е все реальные алкаши де-факто вымерли. Оч может быть, что ему за этот грязный пасквиль проплатила какая-ть азиатская диаспора, чтобы переложить вину с реальных убийц насильников гастеров на оставшееся там жителей. Что-то мне подсказывает, что по этому афтару-упырю хороший осиновый кол плачет.Людмила РедькоДачники меня удивляют. Тридцать лет они подвергаются насилию, но с маниакальным упорством продолжают жить в этом Буженинове - стайками передвигаться, отстраивать заново сожженные дома... Статья враньеСултанов СМВот так наскоком не имея доказателсьтв-похоже на заказуху!Метод Либерастни-главное сбрехнуть, а там трава не расти, типа отравление Скрипалей, Навального и притом Хим.Оружием стоимостью не один миллион- и что удивительно-выжили!Время покажет кто есть Кто.Может и Гастарбайтеры (только непонятно-ЗАЧЕМ ИМ ЭТО НАДО0?) а может и кто из ближайших родственников, имеющих какой-то материальный интерес, предположений много, а вот ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?Светлана ХудяковаРаньше насиловали и не убивали,а тут убили,значит бабушка кого-то узнала и пригрозила,что расскажет.Узнать она могла только местного,гостарбайтеры для нее все на одно лицо.Пора взяться за местную администрацию и правоохранительные органы,при нынешнем оборудовании в одноименных органах,установить истину пару пустяков.Другое дело,что у власть предержащих,нет заинтересованности в раскрытии этого дела.Подняв бурю среди местных,решили слить все концы в воду.Ggrainvn"Раньше насиловали и не убивали,а тут убили,значит бабушка кого-то узнала". По вашей логике, если раньше насиловали, но не убивали, значит это делали не местные. А поскольку их многочисленные жервы с удовольствием никого не узнавали, то и дел просили не заводить. Сами-то думайте, какую ерунду пишите.GgrainvnА поему имя автора этой статейки так скромно утаивается?Комментировать
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