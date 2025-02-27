Шойгу в Куала-Лумпуре провёл переговоры с гендиректором Совбеза Малайзии

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках визита в Куала-Лумпур провёл переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.
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