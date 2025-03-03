Infinix показала смартфон с солнечной панелью, а ещё смартфон с дополнительным экраном E-InkКомпания Infinix нередко демонстрирует яркие концептуальные устройства, одним из которых стал компактный трёхстворчатый смартфон Zero Series Mini Tri-Fold, способный превращаться в экшн-камеру.