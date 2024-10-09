В Рязанской области задержали наркокурьера

В Рязанской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УФСБ остановили на 326 км автодороги «Москва-Астрахань» автомобиль, в котором находился гражданин одного из соседних регионов.
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