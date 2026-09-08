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Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева

Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева

Правительство Британии выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов ($135 млн) на противовоздушную оборону Киева.

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