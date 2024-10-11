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Царьград

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В Приморье за ограбление ветерана СВО судили четырёх подростков

В Приморье за ограбление ветерана СВО судили четырёх подростков

Сколько лет колонии дали по решению суда четырём подросткам, которые совершили ограбление ветерана СВО в Приморье, расскажет «Царьград».

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